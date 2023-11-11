Ankara Büyükşehir Belediyesi, Okullarda Afet Farkındalık ve İlk Yardım Eğitimi Veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenliyor. Eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar anlatılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başta deprem olmak üzere Türkiye'de sık sık görülen afetlere karşı farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Afet İşleri Daire Başkanlığı ile AKUT (Arama Kurtarma Derneği) okullarda; afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla 'Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi' veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte 7'den 70'e afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor.

Afet İşleri Daire Başkanlığı ile AKUT (Arama Kurtarma Derneği), Başkentin hem merkez hem de çevre ilçelerindeki okullarda "Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi" gerçekleştiriyor.

ATAM İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE VELİLER KATILDI

Altındağ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman eğitimcilerin katıldığı seminere Altındağ Atam İlkokulu öğrencileri ve velileri katıldı.

Eğitimlerde; afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı olarak anlatıldı. Seminer sonrasında ise AKUT görevlileri öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

"AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara ve öğrencilere afet farkındalık eğitimlerinin devam edeceğini belirten Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, eğitim ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak AKUT ile iş birliği içerisinde süre gelen eğitimlerimizden birini yaptık. Altındağ Gençlik Merkezi'ndeyiz. Eğitimleri Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Sivil Toplum Örgütlerinde de yapıyoruz ama bir tek bunlarla da yetinmiyoruz. Kendi çalışanlarımıza, Gençlik Merkezlerinden çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitimlerimiz de devam edecek. Okul öncesi çocukların, kreş çocuklarının da afet farkındalık eğitimlerini alması konusunda projelerimiz devam edecek ve bunlara da en kısa sürede başlayacağız."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren AKUT Ankara Seminer görevlisi Mehmet Adım ise "ATAM İlkokulu öğrencilerine deprem felaketi anındaki deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında neler yapması gerektiğini anlattık" ifadesini kullandı.

ABB'YE TEŞEKKÜR

Altındağ Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi'ne katılan öğrenciler seminer için ABB'ye teşekkür ederken, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Eda Melek Kaynak: "Deprem Tatbikatı benim için çok iyi geçti. Bugün deprem anında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik."

-Doruk Efe: "Atam İlkokuluna gidiyorum bugünkü eğitim benim için çok faydalı geçti bizlere deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini söylediler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Dedeye teşekkür ediyorum."

-Ahmet Yusuf Koyuncu: "Eğitim benim için çok faydalı ve bilgili geçti. Afet sırasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik."

Eğitime katılan öğrencilere afet gönüllüsü rozeti, şapka ve broşürler dağıtıldı.