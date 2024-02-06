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Bolu İHH Arama Kurtarma Ekipleri Karda Tatbikat Gerçekleştirdi

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Bolu İHH Arama Kurtarma ekipleri, karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Doğada arama kurtarma tecrübelerini geliştirmek için yapılan senaryo çalışması gereği, karlık ve ormanlık alanda kayıp şahıs alan taraması yapılarak bulundu. Yaralı haldeki şahıs ekiplerce kurtarılarak sedye ile güvenli alana taşındı. Senaryo kapsamında muhabere, sevk ve idare, ekip uyumu, GPS kullanımı, ilk yardım ve sedye taşıma tekniklerini içeren pratikler çalışıldı.

Bolu İHH Arama Kurtarma ekipleri, karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Doğada arama kurtarma tecrübelerini geliştirmek için yapılan senaryo çalışması gereği, karlık ve ormanlık alanda kayıp şahıs alan taraması yapılarak bulundu. Yaralı haldeki şahıs ekiplerce kurtarılarak sedye ile güvenli alana taşındı.

Senaryo kapsamında muhabere, sevk ve idare, ekip uyumu, GPS kullanımı, ilk yardım ve sedye taşıma tekniklerini içeren pratikler çalışıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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