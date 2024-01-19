Sömestirde Çocukların Güvenliği İçin Önlemler

Medicana tarafından, sömestirde çocukların yaşayabileceği olası kazalara karşı ebeveynlerin alması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde soğuk havanın da etkisiyle çocuklar vakitlerinin çoğunu evde geçirirken, tehlikeli ev kazalarıyla karşılaşma riski de artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Şal, alınması gereken tedbirler ve evde uygulanabilecek ilk yardım adımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ebeveynlerin çocukları için oyuncak seçerken oyuncağın yaş grubuna uygun olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Şal, şunları ifade etti:

"Küçük bebeklere toka, nazarlık, kolye, bileklik gibi materyallerin takılmasından kaçınılmalıdır. Kuruyemişlerin erken yaşta verilmemesi, fındık ve cevizin iyice ezilip mamalarına karıştırılması, düzgün bir postürde oturur pozisyonda beslemeye özen gösterilmesi, eline meyve veya galeta gibi yiyecek verilen bebeklerin yalnız veya ilkokul çağındaki kardeşleriyle birlikte bırakılmaması, tehlikeli durumların önüne geçmek adına önem taşımaktadır. Yemek yerken çocukların dikkatlerini telefon ve tablet gibi cihazlara yönlendirmeleri de istenmeyen kazalara sebebiyet verebilmektedir."

Solum yolu tıkanıklığında ilk müdahale Heimlich Manevrası ile yapılabilir

Dr. Şal, yabancı cisim yutmanın, küçük çocuklar ve bebeklerde en sık karşılaşılan ev kazalarının başında geldiği bilgisini vererek, küçük parçalı oyuncaklar, boncuklar, tokalar, iğneler, fındık-fıstık gibi kuruyemişler, kolayca parçalanan meyveler, şekerler, galeta ve ekmek gibi tükürükle ıslanınca ağız ve boğazda döndürülemeyecek hale gelen ve solunum yolunu tıkayan yiyecekler konusunda ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Bu tarz bir kaza durumuyla karşılaşıldığında, yetişkin bireyin öncelikle sakinliğini koruması ve çocuğun ağız bölgesini temizlemesi gerektiğini kaydeden Dr. Şal, ilk müdahalenin Heimlich Manevrası ile yapılabileceğini söyledi.

Dr. Şal, büyük çocukların ayakta veya oturur halde, bebeklerin çenesinden kavranarak, bir kolun üstüne yüz üstü pozisyonda yatırılır halde olması gerektiğini ifade ederek, "Aynı kol dizin üstüne konur ve öne eğilir. Bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin ortasına, süpürür tarzda 5-6 kez vurulur. Yabancı cisim çıkmışsa dikkatle alınır, çıkmamışsa baş-boyun-gövde ekseni korunarak, diğer kola sırt üstü yatırılır. Aynı kol dizin üstüne konarak, göğüs kemiğinin alt ucundan ileri doğru 5-6 kez bası yapılır. Bu işleme döndüre döndüre, yabancı cisim çıkana kadar devam edilir. Heimlich Manevrası denilen bu uygulama ile ilk müdahale yapıldıktan sonra acil sağlık ekiplerine haber verilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

Çocuklara ilaçları şeker olarak tanıtmayın

Bazı ilaçların yüksek dozda alındığında, bazılarının ise tek bir tableti dahi yutulduğunda zehirleyici olabileceği bilgisini paylaşan Dr. Şal, "İlaçların kesinlikle çocukların ulaşamayacağı yerde olması gerekir. Çocuğun kendi ilacı da bu kurala dahildir. İlaçlar, çocuklara şeker ya da yiyecek gibi adlandırılarak değil, ilaç olduğu söylenerek verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Evlerde bozuk aletlerin tamir edilene kadar mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Dr. Şal, şöyle devam etti:

"Vücudun bir noktasından giren elektrik akımı, vücudu kat ederek zemine akar. Giriş noktasında yanıklar ve tahribat yaptığı gibi, iç organlarda yanık ve hasara yol açabilir. Evlerde prizler ve düğmeler yüksekte olmalı, bozuk aletler tamiri yapıldıktan sonra kullanılmalıdır."