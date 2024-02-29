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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Koruma ve Güvenlik Personeline İlk Yardım Eğitimi Verildi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde görevli koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda nasıl müdahale edileceği ve ilk yardım teknikleri konusunda eğitim verildi. Eğitimin sonunda personele sertifika verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde görevli koruma ve güvenlik personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesinde yaklaşık iki hafta süren eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Samancı Tekin, koruma ve güvenlik personeline acil durumlarda profesyonel ekipler gelene kadar durumun nasıl kontrol altında tutulacağı, doğru ve bilinçli müdahaleler ile ilk yardım müdahalesinde nelerin yapılacağı uygulamalı ve teorik anlattı.

Eğitimin sonunda personele sertifika verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin hedeflerine uygun olarak koruma ve güvenlik personelini daha yetkin hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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