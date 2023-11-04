Pegasus'un 100. uçağında doğum heyecanı yaşandı

PEGASUS Havayolları'nın Cumhuriyet'in 100'ncü yılında filosuna kattığı 100'ncü uçağının dün gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)- Marsilya seferi öncesi doğum heyecanı yaşandı. Kalkış öncesi sancıları artan yolcunun doğumunu havalimanı ilk yardım ekibi ve kabin memurları gerçekleştirdi.

Dün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları'nın filosuna kattığı 100'ncü uçak olan TC-RDP kuyruk tescilli 'Cumhuriyet' adlı uçağı SAW-Marsilya seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Kalkış için son hazırlıklarını yapan uçakta bir yolcunun doğum sancıları arttı. Kabin memurları yolcuya ilk müdahaleyi gerçekleştirirken yolcunun doğum zamanının geldiği anlaşıldı. Uçağa sağlık ekipleri çağırılırken, yolcu ise uçakta kabin memurları tarafından ayrı bir alana alındı. Uçağa gelen ilk yardım ekibi ve kabin memurlarının yardımıyla doğum gerçekleştirildi. Doğumun ardından anne ve prematüre doğan bebek uçaktan indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doğum heyecanı nedeniyle SAW-Marsilya seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

BEBEĞİN I PAYLAŞILDI

Cumhuriyet'in 100'ncü yılında filosuna 100'ncü uçakta meydana gelen doğum heyecanı ile ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi (HEAŞ), "Pegasus'un bugünkü Saw-Marsilya yolcuları bir doğum anına sahne oldu. Prematüre doğan bebeği HEAŞ ilk yardım ekipleri ambulansları ile hastaneye ulaştırıldı" diyerek bebeğin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.