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Kastamonu'da trafik polisleri kalp masajıyla kişiyi hayata döndürdü

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Kastamonu'da bir bankada sıra beklerken kalbi duran bir kişi, trafik polislerinin kalp masajı ve suni teneffüs müdahalesiyle hayata döndürüldü. Polislerin ilk yardım eğitimi sayesinde başarılı bir müdahale gerçekleştirdiği olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hastanın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kastamonu'da bankada sıra beklerken kalbi duran kişiyi trafik polisleri kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü.

Kent merkezindeki bir bankada sıra bekleyen M.B. (54), bir anda fenalaştı.

Bankadaki güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Görev başındaki Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü polisleri Reşat Susuz ve Serdal Aydın'ın bankanın önünden geçtiğini gören güvenlik görevlisi polisleri durdurarak yardım istedi.

Yaklaşık 1,5 ay önce ilk yardım eğitimi alan trafik polisleri, M.B'nin nabzının durduğunu fark etti. Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak M.B'yi tekrar hayata döndüren polisler daha sonra hastayı 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden M.B'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polislerin M.B'yi hayata döndürme çabası bankanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Reşat Susuz, AA muhabirine, 24 yıllık polis memuru olduğunu söyledi.

Görevlerini icra ederken bankanın güvenlik görevlisinin kendilerinden yardım istediğini anlatan Susuz, "Trafik Başkanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde ilk yardım kursu almıştık. Bunun vermiş olduğu bilgi ve özgüvenle vatandaşımıza arkadaşımla beraber kalp masajı ve suni teneffüse başladık. Amacımız 112 ekiplerimiz gelene kadar vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlamaktı." dedi.

Daha sonra 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine geldiğini anlatan Susuz, "Vatandaşımızın hayata tutunmasını sağladık. Bu eğitim sayesinde kendimize güvenimiz arttı. Böyle bir durumda neler yapabileceğimizi biliyorduk. Bu sayede vatandaşımızı hayata döndürdük. " ifadelerini kullandı.

Polis memuru Serdal Aydın ise 19 yıllık polis memuru olduğunu belirtti.

Aydın, güvenlik görevlisinin yardım istemesi üzerine ilk önce 112 Acil Servis ekiplerine ivedi olmaları konusunda bilgi verdiklerini anlattı.

Bankaya girdiklerinde M.B'nin bilincinin kapalı olduğunu gördüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha sonrasında vatandaşın nabzının atmadığını, muhtemelen kalp krizi geçirdiğini anladık. Nabzını kontrol ettik nabız alamadık. Suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladık. 112 ekiplerimiz gelene kadar masaj ve suni teneffüsü 3-4 set şeklinde devam ettik. Daha sonrasında 112 ekipleri geldi ve onlar hastayı bizden alarak devam ettiler. Müdahalede kesinlikle kursun faydası oldu. Şu an çok şükür vatandaşımız yaşıyor. Sağlık durumunun da iyiye gittiğini öğrendik. Bu bizim için emsalsiz bir mutluluk. "

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Aydın Susuz Kurtarma Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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