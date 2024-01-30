Eskişehir'de müftülük personellerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından Eskişehir İl Müftülüğü personellerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi. 25 Ocak ve 26 Ocak tarihleri arasında 16 saatlik 'Temel İlkyardım Eğitimi' alarak teori ve pratik sınavına giren müftülük personellerine, belge verildi. - ESKİŞEHİR