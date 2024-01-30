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Eskişehir'de müftülük personellerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi

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Eskişehir İl Müftülüğü personellerine Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi. Eğitimi tamamlayan personellere belge verildi.

Eskişehir'de müftülük personellerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri tarafından Eskişehir İl Müftülüğü personellerine 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi. 25 Ocak ve 26 Ocak tarihleri arasında 16 saatlik 'Temel İlkyardım Eğitimi' alarak teori ve pratik sınavına giren müftülük personellerine, belge verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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