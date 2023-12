Haberler ›› Politika ›› DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz

16 Aralık 2023 20:21 Güncelleme: 20:30 Abone Ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin CHP başta olmak üzere diğer partilere mesajlar verdi. "Kimsenin ilk yardım çantası değiliz" diyerek iş birliği için şartlarını söyleyen Bakırhan, "Sandıkta başı gözü yarılana, her daim pansuman için yetişecek yedek güç olmadığımızı belirtmek istiyoruz. İster ampul ister ok olsun; her kim ki demokrasiden ve Kürt sorununun demokratik çözümünden kaçıyorsa, biz karşısındayız" diye konuştu.