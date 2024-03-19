Düzce'de İlk Yardım Merkezleri Kurulacak

Düzce'de çeşitli kurumların iş birliğiyle ilçelerde kurulacak ilk yardım merkezlerinde başıboş ve saldırgan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılacak.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki sahipsiz köpeklerle ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi işbirliği ve hayvanseverlerin desteğiyle harekete geçildi.

Bu kapsamda, ilçelerde kurulacak ilkyardım merkezlerinde köpeklerin kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılarak saldırganlıkları ve üremeleri kontrol altına alınacak, veteriner hekim ve teknikerlerin de sayısı artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2019 yılında Türkiye'nin en modern hayvan barınağını kentte faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şimdi de sokaklarda başıboş ve saldırgan köpek bırakmamak için Türkiye'ye örnek olabilecek yeni çözüm ürettik. Düzce Belediyesi öncülüğünde bütün ilçe ve belde belediyeleri, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile hayvanseverlerden oluşan üçlü mekanizma tesis ettik. Bu mekanizma ile sokakta saldırgan köpek kalmayacak. Bu mekanizmanın özü kısırlaştırmayla hayvan sayısındaki artışın kontrol altına alınması, sokak hayvanının saldırganlığının rehabilite edilmesidir. Bu amaçla ilçelerde kısırlaştırma merkezleri kuruyoruz. Düzce Belediyesi'nin hayvan konukevi kısırlaştırma kapasitesini artırıyoruz ve bu sorunu kökünden çözüyoruz. Düzce'mize hayırlı olsun."