AK Parti ve MHP'den, 'müsilaj' sorunu için araştırma komisyonu kurulması teklifi
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AK Parti ve MHP'den, 'müsilaj' sorunu için araştırma komisyonu kurulması teklifi

AK Parti ve MHP'den, 'müsilaj' sorunu için araştırma komisyonu kurulması teklifi
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

AK Parti ve MHP, özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

AK Parti ve MHP, özellikle Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını için TBMM Başkanlığına önerge sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede; Marmara Denizi'nde yaşanan, müsilaj tehlikesine dikkat çekildi. Önergede; müsilajın nasıl oluştuğu anlatılarak, "Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol edebilmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bugüne kadar en öncelikli hedeflerimizden olmuştur. Bu kapsamda sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal etkileri de bulunan ve başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespit edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla; Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" denildi.MHP'de aynı sorunlu ilgili TBMM Başkanlığı'na önerge sundu. Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül'ün imzasıyla sunulan önergede, "Deniz suyu sıcaklığı ve küresel ısınma sadece bize bağlı değildir, ancak atık yükü tamamen bizim davranışlarımıza bağlıdır. Acil olarak Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın önlenmesi için çözümler bulunması gerekir. Marmara Denizi'nde oluşan müsilajın temizlenmesi ve önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması için bir komisyon kurulmasına ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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