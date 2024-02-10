Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezimizi ve İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak Erzurum'a hizmet yolunda kıymetli teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Ayrıca demokrasi tarihimize önemli katkılar sunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah birliğimizi daim kılsın inşallah." dedi.

Bakan Tekin'in MHP SKM ziyaretine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat'ta eşlik etti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için tek vücut halinde çalışacağını dile getirdi. - ERZURUM