MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için seçim beyannamesini açıklayacak
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyannamesi'ni 5 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.
Mhp'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik hazırlanan 'seçim beyanname'si 5 Şubat Pazartesi günü duyurulacak. Seçim Beyannamesi, MHP Genel Merkezinde kamuoyuna sunulacak. - ANKARA