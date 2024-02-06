MHP Uşak İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak İl Başkanlığı, Uşak ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Ümit Arslan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için canla başla çalışacaklarını ve herkesin desteğini beklediklerini aktaran Arslan, "Bizlere düşen sımsıkı kenetlenip, surda gedik açmak isteyen düşmanlara fırsat vermeden, her ülkücüye yakışan vakur bir duruşla, sarsılmaz bir iman ve azimle mücadele etmektir. Şüphesiz bizler seferle yükümlüyüz. Sefer bizim zafer ise Yüce Allah'ındır. Kendi davası için sefere çıkmış, bedeller ödemiş, şehitler vermiş ve mükafatını yalnızca kendisinden beklemiş ülkücü hareketin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler 31 Mart'a doğru emin adımlarla ilerlerken ayırmadan ayrışmadan Uşak için canla başla mücadeleye devam edeceğiz. Birliğin gücüyle bütün engelleri aşa aşa bu şehri ve bu şehirde yaşayan herkesi emaneti bilecek şehr'ül emini seçeceğiz inşallah. Bu şehirde doğmuş büyümüş ve hala bu şehrin ekmeğini yiyip, suyunu içen bir kardeşiniz olarak sizlere söz veriyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart günü zafere ulaştığımızda aşıklar diyarı, ilkler şehri Uşak'ımız hak ettiği değeri görecek ve daha önce olduğu gibi yine Milliyetçi Hareket kadrolarıyla birbirinden kıymetli hizmetlere ve eserlere kavuşacaktır. Yeter ki değerli hemşehrilerimiz bize destek versin ve bizi yerelde iktidara taşısın."

Arslan'ın konuşmasının ardından Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş, Banaz Belediye Başkan adayı Aziz Bulut, Eşme Belediye Başkan adayı İlhan Özkan, Karahallı Belediye Başkan adayı Şenol Çakır, Ulubey Belediye Başkan adayı Yorum Eskici ve Sivaslı Belediye Başkan adayı Ali Çetin sahneye davet edildi.

Adayların partilileri selamlamasının ardından Uşak Belediye Başkan adayı Sezer Ateş de seçilmesi durumunda gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Program, partiye yeni üye olan kişilerin rozetlerinin takılmasının ardından sona erdi.