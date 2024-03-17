Üye Girişi
Haberler

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da Başladı

Güncelleme:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Kurultayda Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan Mhp'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçilecek. Ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Spor MHP Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title