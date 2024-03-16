MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart'ta yapılacak

Siyasi tarihinde 13 olağan büyük kurultay gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacak.

"Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi" olarak nitelendirilen parti, 1969 yılının 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılan büyük kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin adını Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) olarak değiştirmesiyle kuruldu. Partinin kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda, ambleminin "üç hilal" olması kararlaştırıldı, Ülkü Ocakları için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi. Siyasi tarihinde 13 olağan kurultay gerçekleştiren Mhp, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Mhp, 12 Eylül 1980 darbesinde kapatıldı

İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Mhp, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatıldı. 1983'te yeni partilerin kurulmasına izin verilince Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakar Parti tarafından temsil edildi. Muhafazakar Parti ise 1985'de adını Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirdi. 1987 referandumundan sonra Alparslan Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca MÇP Genel Başkanı oldu. MÇP'nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda, delegelerin oy birliğiyle partinin adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığa tekrar Alparslan Türkeş seçildi.

Bahçeli, 1997 yılında ilk kez genel başkanlığa seçildi

Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli, 23 Kasım 1997'ye gerçekleştirilen 5. Olağan Kurultayı'nda tekrardan genel başkanlık görevine getirildi. MHP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar aday olan Devlet Bahçeli, 5 Kasım 2000'de yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli, 12 Ekim 2003'teki 7. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar aday oldu ve genel başkanlığa yeniden seçildi. Bu kongrede Bahçeli'nin karşısında aday olarak çıkan Koray Aydın 137 oy aldı.

8. Olağan Büyük Kurultayı'nda Bahçeli tek aday gösterildi

Bahçeli, tek aday olarak gösterilerek tekrar genel başkan seçildiği 19 Kasım 2006'daki MHP 8. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 127 oy aldı. Devlet Bahçeli'nin bin 171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildiği MHP 9. Olağan Büyük Kurultayı, genel başkan adayları Ahmet Reyiz Yılmaz ve Hakkı Şafak Ses'in salona gelmemesi nedeniyle tek adayla yapıldı. MHP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 6'ncı kez genel başkan seçilen Bahçeli, kongrede 2 adaya karşı yarıştı. Bahçeli'nin rakipleri Koray Aydın 441 oy alırken, Musavat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. Bahçeli, 21 Mart 2015'teki MHP'nin 11'inci Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday olarak gösterildi ve bin 149 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. 18 Mart 2018'de gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda salonda hazır bulunan bin 176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, yeniden genel başkanlığa seçildi. 18 Mart 2021'de pandemide gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 277 oy olan Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 10. kez seçildi. Ayrıca, 13. Olağan Büyük Kurultayı'na pandemi nedeniyle covid-19 testi pozitif çıkan 36 delege katılamamıştı.

14. Olağan Kurultayı 17 Mart'ta yapılacak

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak. - ANKARA