Üye Girişi
Haberler

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi, 2'si büyükşehir ilçesi, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. Peki, MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçesi, 53 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere 55 adayını daha açıkladı. MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam listesi!

MHP KASTAMONU ADAYLARI KİMLER?

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini söylendi.

İŞTE TAM LİSTE

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

MHP Kastamonu adayı kim? MHP Kastamonu ilçeleri adayları tam liste!

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kastamonu Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 24 Ocak Çarşamba ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 24 Ocak Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 25 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 25 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title