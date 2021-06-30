AK Parti'li Yayman: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti sandıktan geri dönecek"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yalan siyaseti" yaptığını belirterek "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti sandıktan geri dönecek.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yalan siyaseti" yaptığını belirterek "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti sandıktan geri dönecek." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk siyasi hayatında çok yoğun rekabetler ve polemikler olduğunu ancak yalan siyasetinin esas, gerçek siyasetin tali unsur haline geldiği dönemin hiçbir zaman yaşanmadığını söyledi.

Yakın zamanda Katar'dan öğrencilerin ücretsiz tıp fakültesine gireceğine dair yalan haber üzerine, bu haberi yayınlayan kuruluşun özür dilediğini ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir özür beyanında bulunmadığını ifade eden Yayman, "CHP'nin ve genel başkanının yalan siyaseti artık Türkiye'nin değil dünyanın bir meselesi haline gelmiş durumdadır." diye konuştu.

Yayman, yalan söyleyerek iktidar olunamayacağını belirterek "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Göreceğiz, Haziran 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti sandıktan geri dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmeye talip olan bir kişinin her gün yalan söylemesi ve bu yalanlar üzerinden siyaset üretmesinin büyük bir dram olduğunu dile getiren Yayman, "CHP siyaset üretemediği için yeni bir Türkiye vaadinde bulunamadığı için yeni bir Türkiye hayali dile getiremediği için çamur atma siyasetiyle AK Parti'nin önüne geçmeye çalışmaktadır." dedi.

CHP'nin kaostan, yalandan, krizden medet umduğunu ifade eden Yayman, geçmişte olmadığı gibi bugün de bunun bir karşılığı olmayacağını söyledi.

Yayman, bu yalan siyasetinin demokrasiye, sandığa inanmak ve milletin aklıyla dalga geçmek olduğunu belirterek "Atatürk'ün koltuğunda oturan CHP Genel Başkanına bu tavır yakışmamaktadır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a kaset kumpası kurulduğu zaman genel başkanlığa aday olmayacağını söylediğini ancak sonrasında aday olduğunu dile getirdiğini ifade eden Yayman, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmasının dahi yalana dayandığını söyledi.

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlara seslenen Yayman, "Bırakın CHP'yi Türkiye'yi yönetebilir mi böyle bir insan. Her gün bir yalan söyleyen, sabah bir yalan, tutmadı öğlen bir yalan, tutmadı akşam bir yalan. Bu yalan siyasetinin bir karşılığı yoktur. Siz olsa olsa sadece yalancı bir siyasetçi olursunuz. Tarih sizi böyle kaydeder. Ben Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan bu zatı o koltuğa yakıştıramıyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversitedeyken okul kantininde farklı görüşlerden kişilerle fikir tartışmaları olduğunu anlatan Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kantin solculuğundan kurtulamadığını ve CHP'nin de nasıl ki 1991 seçimlerinde nasıl yüzde 20 oy aldıysa geçen 30 yılda da oyunu ancak yüzde 21-22'ye çıkartabildiğini gördük." dedi.

Yayman, CHP'nin yalan siyaseti ile gideceği tek yerin ana muhalefet partisi olmaya devam etmek olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da düzenlediği basın toplantısında, ömrünün en verimli dönemlerini ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etmekle geçiren, özverili ve fedakarca yürüttükleri çalışmalarıyla emeğin, alın terinin, helal kazancın timsali emekli vatandaşların Emeklilar Haftasını ve Emekliler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı