AK Parti'li Subaşı: "Türkiye karşıtı kim varsa CHP'nin yanında"
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AK Parti'li Subaşı: "Türkiye karşıtı kim varsa CHP'nin yanında"

25.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:49
AK Parti'li Subaşı:

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Türkiye karşıtı kim varsa CHP'nin yanında olduğunu" söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Türkiye karşıtı kim varsa CHP'nin yanında olduğunu" söyledi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, birliğe, beraberliğe ihtiyaç olan bu günlerde özellikle ana muhalefetin kullandığı dilin doğru olmadığını belirtti.

"AK Parti Hükümetlerinde bakanlık yapan Sayın Berat Albayrak'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye ilkesiz, ahlaksız saldırıların gerçek niyeti nedir?" diye soran Subaşı, "Acaba CHP, iyice açığa çıkan CHP-HDP yakınlaşmasının sıkıntısını mı yaşıyor?" diye konuştu.

"Türkiye karşıtı kim varsa CHP'nin yanında" olduğunu söyleyen Subaşı, şunları kaydetti:

"Bu dil Türkiye'nin dili değil. Mavi Vatan kavramından habersiz, 'Libya'da ne işimiz var?' derken kullanılan dil, kimin dili? Baskına uğrayan Türk gemisinde Yunan tezini savunmak neyin nesidir? Bu CHP, hangi CHP? Acaba, kendi iç sorunlarını çözme kapasite ve cesareti olmadığı için gerçekleri örtmek adına mı AK Parti'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer aile bireylerine karşı saldırgan ve iftira dili kullanılmaktadır? 2002'den bugüne girdiği tüm seçimleri kaybeden bir CHP bu başarısızlığı, bu çöküşü gizlemek adına mı bu söylemi tercih etmektedir? Eli kanlı hain terör örgütüne 'kahrolsun PKK' diyememesi, milli konularda ilgisiz kalması göstermiştir ki CHP'de mızrak çuvala sığmaz oldu. Takke düştü kel göründü."

Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki kitapçılarda, Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" kitabının satışının yapıldığını belirterek "Halen aranmakta olan bir teröristin kitabının satışa sunulması için kimler talimat verdi, sorumluları kimler?" diye sordu.

Subaşı, 26 Şubat 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı, vefatının 10. yılında merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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