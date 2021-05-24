AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, gündemi değerlendirdi

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, gündemi değerlendirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, gündemi değerlendirdi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de yaşanan insanlık dışı katliamların gölgesinde bayram ve sonrasının buruk geçtiğini belirtti.

İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına yenilerini eklediğini vurgulayan Erdem, Türkiye'nin yaşanan vahşetin önüne geçebilmek için mücadele verdiğini ifade etti.

Erdem, ABD'nin, Ermeni lobilerin baskısıyla hukuktan ve bilimsel kaynaklardan yoksun olarak 1915 olaylarını soykırım olarak tanıdığını hatırlatarak, bu açıklamanın Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme çabalarına zarar verdiğini belirtti.

Son dönemde Suriye'den başlayarak, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarılı adımları ve Kıbrıs'ta da egemen iki devlet teziyle masada yer alan, oyun kuran, işine gelmeyen oyunu bozabilen bir Türkiye'nin, dostları sevindirirken küresel aktörler ve maşalarının oyunlarını bozduğunu ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bilmelidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyen ülkemiz, tüm bu adımları boşa çıkarmaya, kurulan oyunları bozmaya ve milli menfaatlerini korumaya muktedirdir."

Erdem, TBMM'de de uluslararası anlaşmalara ilişkin kanunların yanında Siyasi Partiler Kanunu, Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, İşsizlik Sigortası Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bankacılık Kanununda düzenlemeler yapan torba kanun da 20 Mayıs Perşembe günü Genel Kurul'dan geçtiğini hatırlattı.

"Nakdi ödemeler 181 milyar liraya ulaşacak"

Kovid-19 salgınının etkilerinin hafifletilebilmesi için AK Parti milletvekillerinin imzasıyla yeni düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:

"Bu kanun teklifi ile 7256 sayılı kanunun kapsamından sonraki dönemlerde borcu olan vatandaşlarımız ile başvurduğu halde ödemelerini yapamamış vatandaşlarımıza yeniden bir yapılandırma düzenlemesi, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklara yapılandırma düzenlemesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı ile bilançolarda güncel değerleriyle yer almasına yönelik düzenleme, bazı kamu kurumu niteliğinde olan meslek odalarına olan borçların yapılandırılması ve karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler için yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı yani sicil affı, konularında düzenlemeleri içermektedir. Küresel ölçekte 114 milyon kişiyi işsiz bırakan, küresel büyümeyi yüzde 3,3 küçültürken dünya ticaretini de yüzde 8,5 geriye götüren Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı azami düzeyde koruyabilmek için salgın sürecinde toplamda 661 milyar liralık kaynak sunuldu. Bugüne kadar 134 milyar lira olarak gerçekleşen nakdi ödemeler de ise haziran sonunda toplamda 181 milyar liraya ulaşılacak."

Hükümetin desteklerinin yanında Konya Büyükşehir Belediyesinin de salgın sürecinden etkilenen vatandaşlar için "İkinci büyük sosyal destek paketini" hayata geçirdiğini belirten Erdem, 31 ilçede 94 bin 97 kişiye 51 milyon 398 bin 210 lira destek sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat