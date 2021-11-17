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AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanlığı'na, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Grup Başkanlığı'na, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı'nın Grup Başkanlığı'ndan ayrılmasının ardından parti grubu seçim için AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, seçime tek aday olarak giren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 241 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Grup Başkanlığı'na seçildi. İsmet Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı için de seçim yapıldı. Seçimde Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Milli Savunma Komisyonu başkanı oldu.


AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu

İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu

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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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