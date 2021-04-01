AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Ulus'ta temaslarda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Ulus'ta temaslarda bulundu

Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel
AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Ulus'ta temaslarda bulundu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesini ziyaret etti.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Meclis'te uzun süre sonra bir ilk! Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ulus ilçesini ziyaret etti.

Ulus İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Tunç, daha sonra Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'a ziyarette bulundu.

İlçeyi hak ettiği noktaya taşımak için çalıştıklarını söyleyen Tunç, "Yapılan yatırımlarla ilçenin çehresi değişti. Doğa kenti Ulus'umuzu yatırımlarımızla geliştiriyoruz. Hem merkezi hükümet yatırımları hem de belediye yatırımlarıyla ilçemiz hem turizm hem de sanayi alanında hak ettiği noktaya gelecek." diye konuştu.

???????Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Merve Boluğur Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Bartın Milletvekili Tunç, Ulus'ta temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:04:44. #1.15#
title