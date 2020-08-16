AHMET DAVUTOĞLU'NDAN HDP EŞ GENEL BAŞKANI MİTHAT SANCAR'A TAZİYE ZİYARETİ Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle kardeşini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle kardeşini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle 46 yaşındaki kardeşi Ayşe Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci ile birlikte Sancar'ın annesinin Bahçelievler'deki evine geldi. Davutoğlu'nu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya karşıladı. Ahmet Davutoğlu'nun taziye ziyareti 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Davutoğlu bina dışında kendisini bekleyen çocuklara harçlık verdi.

- İstanbul

Kaynak: DHA