HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'da oy kullandı ve demokratik dönüşüm ve barış için oy kullandığını söyledi. Ayrıca seçimlerin Türkiye için ve dünya için önemli olduğunu belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oyunu Ankara'da kullandı. Sancar, "Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimlerden çıkacak sonuçların Türkiye'yi yeni bir başlangıca götüreceğine inanıyoruz" dedi.

Mithat Sancar, bugün saat 11: 00'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'na gelerek 4409 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sancar, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"OYUMUZU DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM VE BARIŞ İÇİN KULLANDIK"

Sancar, "Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimlerden çıkacak sonuçların Türkiye'yi yeni bir başlangıca götüreceğine inanıyoruz. Bütün yurttaşlarımızın demokratik sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Demokratik sorumluluğun en önemli gereği de oyunu kullanmaktır, halkın iradesini sandığa yansıtmaktır" diye konuştu.

"OTORİTER GİDİŞİN HALK İRADESİYLE VE SEÇİMLERLE DURDURULABİLECEĞİNE DAİR ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK OLUŞTURACAKTIR TÜRKİYE"

Sancar, "Bu seçimler, bence sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli. Çünkü otoriter gidişin halk iradesiyle ve seçimlerle durdurulabileceğine dair çok önemli bir örnek oluşturacaktır Türkiye. Başka ülkelere de ilham olacaktır. Bütün yurttaşlarımızın, insanlarımızın demokratik kararlılık ve olgunlukla bugünü geçireceğine inanıyorum. Bunu bekliyoruz. Herkesi sandığa gitmeye bir kez daha davet ediyoruz. Sandığa sahip çıkma konusunda hepimizin sorumlulukları var. Elbette en başta sandık görevlilerin, müşahitlerin bu konuda bir sorumluluğu bulunuyor. Her seçmen, aynı zamanda oyunun korunması için bir görev taşıyor. Herkesin bu demokratik kararlılık ve olgunluk çerçevesinde hareket etmesini bekliyoruz. Sonuçların hayırlı olacağına inanıyoruz. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni başlangıç, demokrasi ve barış yönünde olacaktır" dedi.

"ANNELERE VEREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL HEDİYE, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNDEN KAYGI DUYMAYACAKLARI BİR ÜLKE OLACAKTIR"

Sancar, bugünün Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, "Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelere verebileceğimiz en güzel hediye, çocukların geleceğinden kaygı duymayacakları bir ülke olacaktır. Biz, böyle bir ülkeyi yaratmak için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı yürüttük" diye konuştu.