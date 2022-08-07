HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR: EN BÜYÜK DEMOKRASİ İTTİFAKINI KURACAĞIZ - Haberler

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HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR: EN BÜYÜK DEMOKRASİ İTTİFAKINI KURACAĞIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İşsizlik almış başını gidiyor.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İşsizlik almış başını gidiyor. Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz var, buna gücümüz yeter" dedi.

HDP tarafından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanı'nda miting düzenlendi. Yapılan mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, milletvekilleri Feleknas Uca, Musa Farisoğulları, Sezai Temelli, Dersim Dağ ve partililer katıldı.

'BİZİM BU ÜLKEYE VEREBİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK ARMAĞAN BÜYÜK BARIŞI SAĞLAMAKTIR'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, işsizliğin arttığını belirterek, "Bütün inançlarla, bu ülkedeki bütün haklarla, bütün emekçilerle bir araya geleceğiz. En büyük demokrasi ittifakını kuracağız. Kaos planlarına 'dur' diyeceğiz. Buna sözümüz var, buna gücümüz yeter. Bu muhalefet bu kısır döngüyü milliyetçilik yarışıyla kıramaz. Kim kıracak? Halkların eşitliğini hakların birlikte, gönüllü, yaşamını savunan bizler ve sizler kıracaksınız bu kısır döngüyü. Göreceksiniz, bu iktidar çaresizlik içerisinde yuvarlanacak ve büyük bir farkla önümüzdeki seçimlerde gidecek. Ama sadece iktidarı göndermekle yetinemeyiz. Bizim bu ülkeye verebileceğimiz en büyük armağan büyük barışı sağlamaktır. Bütün halklara barış sözü veriyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Mithat Sancar Diyarbakır Güncel Haberler

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