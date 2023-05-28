HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar oyunu kullandı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oyunu eşi Fatma Ceran Sancar ile birlikte Ankara'da kullandı. Sancar, "Seçim sonuçlarıyla aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum, hayırlı olacağına inanıyorum. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor, oy kullanmak hem yurttaşlık görevi hem demokratik bir sorumluluktur ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oyunu eşi Fatma Ceran Sancar ile Ankara Ayten Şaban Diri İlkokulu'nda 4409 numaralı sandıkta kulandı. Sancar, şunları söyledi:

"Herkes sandığa gitsin, mutlaka oyunu kullansın. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Seçim sonuçlarıyla aydınlık geleceğe bir yol açılacağına inanıyorum, hayırlı olacağına inanıyorum. Mutlaka oy kullanmak gerekiyor, oy kullanmak hem yurttaşlık görevi hem demokratik bir sorumluluktur ama oyunu korumak da en az bunun kadar önemlidir. Seçmenlerin de birer sandık görevlisi gibi davranmalarını bekliyoruz. Resmi sandık görevlileri müşahitler var. Seçmenlerin de oylarını, iradelerini korumak için bu görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Son ana kadar sayım bitene, oylar çuvala doldurulana kadar herkes kendi oyunun takipçisi ve koruyucusu olsun. Bize gelen katılımın yüksek olduğu yönünde. Yurttaşlarımızın sandığa yoğun bir şekilde gittiklerini gösteriyor. Katılımın daha da artacağını sanıyorum. Tekrar çağrı yapmak istiyorum. Herkes sandığa gitsin, aydınlık bir gelecek için oyunu kullansın. Bu tarihi bir dönemeçtir, bu seçimler herhangi bir seçim gibi düşünülmemelidir. Türkiye çok kritik bir virajda bu seçimleri yaşamaktadır. Bu virajı aydınlığa doğru almamız için hem oyumuzu kullanalım, hem oyumuza sahip çıkalım."