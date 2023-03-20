Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Hdp Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'ı TBMM'de Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM’de görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüştü.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Görüşmeye; HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar ile birlikte HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HDP Sözcüsü Ebrü Günay da katıldı.