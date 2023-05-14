Mithat Sancar: 'Demokratik Dönüşüm ve Kalıcı Barış İçin Çıktığımız Bu Yolda Son Bir İşimiz Kaldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Twittetr hesabında; "Demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardıdan Twitter hesabından açıklama yaptı. Sancar'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar, demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz. Mutlaka kazanacağız! Birlikte Değiştireceğiz!"