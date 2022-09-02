Denizli haberi | Buldan ve Sancar'dan Tek Tweetlik Mesaj: "Adalet" ve "Barış"
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Denizli haberler: Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Buldan “Adalet”, Sancar ise “Barış” mesajını paylaştı.
Sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. Buldan "Adalet", Sancar ise "Barış" mesajını paylaştı.
HDP Eş başkanları da sosyal medyada başlayan tek kelimelik tweet akımına katıldı. Buldan yaptığı paylaşımda "Adalet" yazarken, Sancar ise "Barış" dedi.
Kaynak: ANKA / Güncel