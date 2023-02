7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu… Mithat Sancar: "Asıl Büyük Kurtarıcımız Büyük Dayanışmamız Olacaktır"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Şimdi dayanışma vaktidir. İnsanlarımızın hayatlarını kurtarma, yaraları sarma, ihtiyaçları giderme zamanıdır. Herkes bütün imkanları ile dayanışmaya katılmalıdır. Bizler her düzeyde elimizden gelen her çabayı harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. Asıl büyük kurtarıcımız büyük dayanışmamız olacaktır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Şimdi dayanışma vaktidir. İnsanlarımızın hayatlarını kurtarma, yaraları sarma, ihtiyaçları giderme zamanıdır. Herkes bütün imkanları ile dayanışmaya katılmalıdır. Bizler her düzeyde elimizden gelen her çabayı harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. Asıl büyük kurtarıcımız büyük dayanışmamız olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde etkili oldu. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Resmi açıklamalara göre; bin 541 yurttaş hayatını kaybetti, 9 bin 733 yurttaş yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Kriz Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Dayanışma vurgusu yapan Sancar, "Acımız çok büyük, üzüntümüz çok derin. Zor bir zamandan geçiyoruz. Halkımızın yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Sancar'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"HALKIMIZIN YAŞADIĞI ACIYI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ: Ülke tarihinin en ağır deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bugün sabaha karşı meydana gelen deprem çok sayıda ilimizi ve ilçelerini etkilemiş, büyük yıkımlara yol açmıştır. Acımız çok büyük, üzüntümüz çok derin. Zor bir zamandan geçiyoruz. Halkımızın yaşadığı acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Öncelikle hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı insanlarımızın da bir an önce sağlıklarına ve sevdiklerine kavuşmalarını diliyoruz.

BİZLER DEPREM HABERİNİ ALIR ALMAZ PARTİMİZİN BÜTÜN ORGANLARIYLA SEFERBERLİK İLAN ETTİK: Bugün hepimiz için öncelikli görev, göçük altına kalan insanlarımızı kurtarmaktır. Kamu idaresinin de bu sorumlulukla hareket etmesini bekliyoruz. Bizler deprem haberini alır almaz partimizin bütün organlarıyla seferberlik ilan ettik. Genel Merkezimizde MYK ve PM üyelerimiz, milletvekillerimiz ve danışmanlarımızdan oluşan bir merkezi koordinasyon oluşturduk. Ayrıca yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz depremin yaşandığı 10 il ve ilçeye hareket etti. Şu anda Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan Diyarbakır'a doğru hareket etmiş bulunuyor. Ben de bir heyetle sabah Adana, Hatay ve Adıyaman'a gitmek için hazırlık yaptım ancak hava koşulları gitmemize imkan tanımadı. Burada kriz koordinasyonu ile birlikte çalışmaları takip ediyoruz.

HERKESİN EVDE OLDUĞU BİR SAATE DENK GELMESİ ÇOK DAHA AĞIR SONUÇLAR DOĞURDU: Arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde görmek, ihtiyaçları tespit etmek için bütün il ve ilçe yöneticilerimiz, üyelerimiz, milletvekillerimiz bu bölgelerde çalışmalar yürütüyorlar. Yine depremin yaşandığı kentlerdeki gençlik örgütlerimize arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermeleri için çağrı yaptık. Hepsini bu bölgelere yönlendirdik. Parti gençliğimiz arama ve kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılıyor. İl ve ilçelerde oluşturduğumuz seçim koordinasyon merkezlerini de kriz koordinasyon merkezlerine çevirdik. Arkadaşlarımız müdahale edemedikleri talepleri, yetkili birimlere hemen iletiyorlar. Bu deprem ülke tarihinin en ağır felaketlerinden birisi. Etkisi altına aldığı alan çok geniş; en az 10 kent, onlarca ilçe ve yüzlerce köy ile yerleşim yeri depremden doğrudan etkilenmiş durumda. Ağır kış şartlarının yaşandığı bugünlerde ve herkesin evde olduğu bir saate denk gelmesi çok daha ağır sonuçlar doğurdu. Ne yazık ki bu sonuçların ağırlaşacağı da öngörülebiliyor.

ÜLKE KAYNAKLARININ HAREKETE GEÇİRİLMESİ BİR ZORUNLULUKTUR: Buna denk bir seferberliğin ilan edilmesi, ülke kaynaklarının harekete geçirilmesi bir zorunluluktur. Yalnızca AFAD'ın ve bakanlıkların elindeki değil devam eden bütün şantiyelerdeki iş makinelerinin de acilen arama ve kurtarma çalışmaları için harekete geçirilmesi gerekiyor. Sadece devlete ait araç ve gereçler değil özel sektöre ait bütün imkanların da bu çalışmalar için devreye sokulması beklentimizdir. Bu bir gerekliliktir.

GÜN KONUŞMA DEĞİL DAYANIŞMA GÜNÜDÜR: Ölüm kalım mücadelesinde, değil günlerin, saatlerin, her dakikanın, hatta saniyenin bile önemi çok büyüktür. Deprem mağdurlarının arama ve kurtarma çalışmalarından sonraki en önemli önceliği barınma, ısınma ve beslenme olacaktır. Elbette bir an önce çadırlar ve konteynerler kurulmalı, ancak buradan da halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Riskli alanlar dışında bulunan bütün insanlar evlerini ve sofralarını depremden zarar gören kardeşlerimize derhal açmalıdırlar. Gün konuşma değil dayanışma günüdür. Bütün bu büyük felaketlerde en büyük kurtarıcı halkın her düzeyde dayanışma göstermesidir.

ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR AFETLE KARŞI KARŞIYA: Halkımızın bu konuda en üst düzeyde duyarlılık göstereceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Geçmişte yaşadığımız tecrübeler bu dayanışmanın her alanda ne kadar önemli sonuçları olduğunu bize göstermiştir. Şimdi o zamanların o büyük dayanışmasını daha da yukarıları taşıma zamanıdır. Herkes elinden gelen her şeyi gecikmeden ve en ufak tereddüt duymadan yapmalıdır. Buradan uluslararası kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Ülkemiz büyük bir afetle karşı karşıya. Uluslararası dayanışma bu açıdan da önemli. Bütün sivil kuruluşlara ve resmi kurumlara bu dayanışmaya acilen katkıda bulunma çağrısını huzurlarınızda bir kez daha yinelemek istiyorum.

ASIL BÜYÜK KURTARICIMIZ BÜYÜK DAYANIŞMAMIZ OLACAKTIR: Şimdi dayanışma vaktidir. İnsanlarımızın hayatlarını kurtarma, yaraları sarma, ihtiyaçları giderme zamanıdır. Herkes bütün imkanları ile dayanışmaya katılmalıdır. Bizler her düzeyde elimizden gelen her çabayı harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. Asıl büyük kurtarıcımız büyük dayanışmamız olacaktır. Tekrar hayatlarını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda göçük altında kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın bir an önce kurtarılmasını diliyoruz. Bizler çalışmamızı burada devam ettireceğiz. İllerden ve ilçelerden gelen bilgileri derleyip sistemli bir nota çevirerek ilgili birimlere ve müdahalede bulunabilecek her yere ulaştırma çabasındayız. Dileriz bu tür felaketleri bir daha yaşayamayacağımız şartları hep birlikte kuracağız. Tekrar bütün ülkeye ve toplumumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."