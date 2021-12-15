Ahıska ve Vatan: Ahıska'dan Türklerin Sürgün Yıldönümü Anma Etkinliği Gerçekleşti Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 'Ahıska ve Vatan: Ahıska'dan Türklerin Sürgün Yıldönümü Anma Etkinliği', 13 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe; Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Ahıska Türkleri Lobisi Başkanı Dr. Hayati Başaran, 77 yıl önce Ahıska'dan sürgün edilen Türkler ile ilgili olarak "Bu insanlığa ağır bir darbe olarak tarihe geçmiştir. Günümüzde 10 ayrı ülkede yaşamını sürdüren Ahıskalılar vatan özlemiyle, özlerini bozmadan uzun yıllar yaşamlarını sürdürmüşlerdir. " dedi.

Etkinlik, Güney Kafkasya'da bulunan Ahıskalı Türklerin sürgünü ve gördükleri zulümle ilgili belgesel gösterimi ile devam etti.

Belgesel Yönetmeni İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran, belgesel çekimlerinde yaşadıkları zorluklardan bahsederken, "3 sene boyunca 10-15 kişilik bir ekiple orada kaldık. Ahıska Türkü kişilerle röportaj yaparken İstanbul Türkçesi ile anlaşamayacağımızı anladığımızda aramızda Ahıska Türkçesi bilen arkadaşlarımızın yardımını aldık. " dedi.

Seyircilerin sorularını cevaplayan Demirkıran, belgesel çekimi ile ilgili "Sinema, toplumun yönlendirilmesi ve farkındalık yaratılması için önemli alanlardan biridir. Biz çekerken değil ama en son kurgu yapıldıktan sonra izlediğimizde gözyaşlarımıza hakim olamadık. O an olayın farkında değildik ama sonrasında tam halini izleyince ne kadar acı verici ve aynı zamanda gururlandıran bir iş çıkarttığımızı anladık. " İfadelerine yer verdi.

Etkinlik, konuklara çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.

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