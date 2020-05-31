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Adana karpuzunda 800 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini yapıldığı Adana'da, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana karpuzunda 800 bin ton rekolte bekleniyor
31.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:20

Türkiye'nin karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini yapıldığı Adana'da, bu yıl 800 bin ton rekolte bekleniyor.

Çukurova yöresinin önemli ürünlerinden olan Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı devam ediyor.

Hasatla birlikte tadı, aroması ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, sofralardaki yerini almaya başladı.

Tarladan kilogramı 1,35-1,50 liraya tüccarlara satılan karpuzun, tezgaha ulaştığında kilogramı 2-5 lira arasında değişiyor.

Ekim alanındaki düşüş ve yağışların etkisi

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan önce başlayan karpuz hasadının, sahil kıyısındaki Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk turfanda karpuz hasadının kentte yapıldığını vurgulayan Doğru, hem lezzeti hem de erkenci olmasından dolayı Adana karpuzunun ülke için önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Doğru, Türkiye'de üretilen karpuzun yaklaşık yüzde 20'sini Adana'nın tek başına karşıladığını belirterek, şöyle konuştu.

"Geçen sene Adana'da 124 bin dekarda karpuz ekimi vardı. Bu sene 110 bin dekar civarına düştü. Bir miktar azaldı karpuz ekim alanı. Geçen yıl 867 bin ton karpuz üretmişken, bu seneki tahminimiz gerek ekim alanlarının azalması gerekse kış aylarında yaşanan yağışlar neticesinde 800 bin ton civarında bulunuyor. Turfanda Adana karpuzu ilk çıktığında çiftçimiz tarlada 1,85-2 lira arasında satabiliyordu. Ama hasat arttıkça, fiyatlar biraz geriye doğru gitti. Kilogramı tarlada 1,35-1,50 lira arasında."

Yerli karpuz üreticisi için önemli karar

İthal karpuzun vergisinin ton başına 75 dolardan 300 dolara çıkartılmasını da değerlendiren Doğru, "Karpuzda fiyatların dengelenmesi açısından üreticiler adına hükümetimize teşekkür etmek isterim. Çünkü ithalatta ton başına gözetim kararnameyle uygulamaya geçti. Bu yerli karpuz üreticisinin korunması için önemli bir karar. Fiyatlar geriye gitmezse bugünkü fiyatlarla karpuz üreticisinin alınan verimle mutlu bir hasat sezonu geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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