AA fotoğraflarının yer aldığı 15 Temmuz Sergisi açıldı

Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişimi ve Türk milletinin darbecilere direnişini yansıtan fotoğraflarından oluşan sergi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) açıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin FETÖ'nün hain darbe girişimi ve Türk milletinin darbecilere direnişini yansıtan fotoğraflarından oluşan sergi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında üniversitenin Kongre Merkezi'nde "Darbeler ve Sosyolojik Etkileri" paneli düzenlendi.

Panel öncesi AA muhabir ve foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi ve sonrasında çektiği karelerden oluşan 15 Temmuz Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi, darbeye direnmek için sokak ve meydanlara koşan millete şükranlarını sunduğunu belirtti.

Fotoğraflarla o geceyi yeniden yaşadıklarını anlatan Aldemir, "Hayatının baharındaki körpe fidanlardan, bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı büyüklerimize kadar bu mücadeleye katılan insanlarımızın hiçbirini asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Serginin yarın akşama kadar gezilebileceği belirtildi.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un oturum başkanlığını yaptığı "Darbeler ve Sosyolojik Etkileri" panelinde ise Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Bilgenoğlu, Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kemal Ramazan Haykıran ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Bircan Kayacan konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol