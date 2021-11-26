- A Milli Takım'ın rakibi Portekiz oldu

İSTANBUL - 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile eşleşti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Çekilen kura sonrası C yolunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakibi Portekiz oldu. Milliler, 24 Mart'ta deplasmanda oynayacağı maçta rakibini elerse Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart'ta iç sahada karşı karşıya gelecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü, Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finalleri, 21 Kasım 2022 ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. Finallerin kura çekimi Nisan 2022'de yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

A Yolu

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B Yolu

Rusya - Polonya

İsveç - Çek Cumhuriyeti

C Yolu

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye