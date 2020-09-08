55 yıldır arıcılık yapıyor KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 55 yıldır arıcılık yapan Nüsret Koç (70) ve oğlu Serkan Koç, kekikle besledikleri Kafkas ırkı arılardan aldıkları balların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kamışlı köyünde 55 yıldır arıcılık yapan Nüsret Koç (70) ve oğlu Serkan Koç, kekikle besledikleri Kafkas ırkı arılardan aldıkları balların büyük ilgi gördüğünü söyledi. Doğanın en mucizevi besinlerinden olarak bilinen balın, pek çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu söyleyen Serkan Koç, "Donmayan baldan şüphe edilmesi lazım. Eğer bal donuyorsa ve ağızda tereyağı kıvamında eriyorsa bu onun kaliteli bal olduğunu gösterir" dedi.

Oğlu Serkan Koç ile birlikte gönül verdikleri arıcılıkta en iyi balı üretmeye çalıştıklarını belirten evli, 5 çocuk babası Nusret Koç, sahibi oldukları 150 kovan Kafkas ırkı arıları deniz seviyesinden 1700 metre yükseklikteki köyün yaylarında beslediklerini söyledi. Bitki florasının çeşitliliği nedeniyle bu yıl elde ettikleri 1,5 ton balın kilosunu 100 TL'den satışa sunduklarını belirten Koç, "Aslında iyi bir balın fiyatı 150 TL'den aşağı değil. Ama halkın alım gücü olmadığından dolayı 100 TL'ye veriyoruz. 50, 60 veya 70 TL'ye satılan balın yüzüne bakmayın. 15 yaşından itibaren arıcılıkla uğraşıyorum. Çok şükür bugüne kadar kimseden kötü bir söz veya memnuniyetsizlik duymadım. Herkes doğal olarak şekersiz bal arıyor. Hakiki balı yemek isteyen köyümüze gelsin" diye konuştu.

'ARILAR DOĞAL KENDİ BALIYLA BESLENİYOR'Kökeni Kars ve Ardahan yöresine ait 7,2 milimetrelik diliyle dünyanın en uzun dilli arısı olan Kafkas ırkı arılar, bu özelliğiyle diğer arıların ulaşamadığı noktalardan nektar alarak daha kaliteli bir balın ortaya çıkmasını sağladığını vurgulayan Serkan Koç (42) ise şunları söyledi:

"Köyümüz arıcılığa çok elverişli. Bitki çeşitliliği de oldukça yoğun. Organik ve bitki florasının çeşitliliği balın kalitesini artırmakta. Kafkas arısı ırkı da olduğundan çiçeklerden daha özellikli nektar toplayabilmekte. Bir de bölgemizde zirai ilaç olmadığından balın kalitesi artmakta. Arılara şeker vermiyoruz, doğal kendi balıyla besleniyor. İlkbaharda sadece kekikle besliyoruz sonra yine arılar tekrar kendi balıyla beslendikten sonra bal dönemine geçiyor. Balın sağımını da haziran- ağustos sonu yapmaktayız. Balın rengi açık amber renginde oluyor. Bal kristalize olur yani donar. Bu da balın özelliğidir. Donmayan baldan şüphe edilmesi lazım. Eğer bal donuyorsa ve ağızda tereyağı kıvamında eriyorsa bu onun kaliteli bal olduğunu gösterir. Kargo ile Türkiye'nin her yerine bal gönderiyoruz."

Kaynak: DHA