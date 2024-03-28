Kastamonu'da sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu

Kastamonu'da sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. Emzirilmek istenilen bebek annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu'na sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin vefat ettiğini belirledi. Bebek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU