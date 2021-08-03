145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor

145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alındı.

Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145'i kontrol altına alındı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken alanlarda yaklaşık 5 bin 200 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 28 Temmuz- 3 Ağustos tarihleri arasında toplam 38 ilde 154 adet orman yangını meydana gelirken bu yangınların 145'i kontrol altına alındı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ekipler 91 kırsal alan yangınına müdahale etti. Şu an itibariyle devam eden yangınlarda toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel mücadelede görev yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balayını iptal edip yangına koştu
Balayını iptal edip yangına koştu
145 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
145 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Erdoğan görüşmede, orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Yıldız Tilbe Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Hakan Reçber Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 10:49:49. #1.16#

title