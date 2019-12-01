Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

01.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:56

Kars'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluştu, Erzurum'da ise trafik ekipleri denetim yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulamanın başlamasıyla araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Kars'ta sanayi sitesine araç lastiklerini değiştirmeye gelen vatandaşların taleplerini karışlamaya çalışan sanayi esnafı da yoğun mesai harcıyor.

Esnaf Ali Kemal Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve vatandaşların kış lastiklerini taktırdığını söyledi.

Vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde yolculuk yapabilmesi için lastik değişimini yaptırması gerektiğini anlatan Oktay, "Araç sahiplerinin can ve mal güvenliği için kış lastiğini taktırmaları lazım. Bugün kış lastiği uygulaması başladı, 1 Nisan'a kadar devam edecek." dedi.

Oktay, kış uygulamasının başlamasıyla yoğunluk yaşadıklarını ancak talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Güvenliğimiz için uygulamadan memnunuz"

Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki lastikçilere de akın eden vatandaşlar, kar lastiklerini değiştirip trafiğe çıktı.

Vatandaşlardan Fırat Çelik de zorunlu kış lastiği uygulamasından dolayı aracına kış lastiği taktırdığını belirterek, "Bizim güvenliğimiz için uygulamadan memnunuz ve bütün sürücülere hayırlı sürüşler diliyorum." dedi.

Erzurum

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Erzurum-Ağrı kara yolunda denetimler yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Ağrı yolunda denetim yaparak, kara yolunda seyreden otobüs, kamyon, tır, tanker ve minibüslerin lastiklerini kontrol etti.

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar kontrol noktasında durdurularak, lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ile lastik diş derinlikleri incelendi.

Bazı ilçelerde de jandarma personelince, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için "kış lastiği" uygulaması yapıldı.

Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA