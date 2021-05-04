Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
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Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim

Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler karşında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemler karşında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini korurken, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kısıtlama vatandaşların uyulmasıyla şehirde sessizlik hakim. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Yüksekova ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini yoğunlaştırarak sürdürüyorlar. - HAKKARİ

Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim
Yüksekova polisinden korona virüse karşı sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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