Yol Yapım Çalışmalarımız Devam Ediyor

Belediye ekiplerimizce, 2021 faaliyet programı kapsamında yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz Şehitler Mahallesi Teyyare Meydan Sokak ve İlke Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokakta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serim çalışmalarına başlanılacaktır.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen, Asfalt, kilitli parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

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