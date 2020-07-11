Yerli turist, 'konforlu ve güvenli tatil'den memnun
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Yerli turist, 'konforlu ve güvenli tatil'den memnun

HER şey dahil sisteminin kullanıldığı Türk turizmi, pandemi süreciyle birlikte yeni bir konsepte 'merhaba' dedi.

Yerli turist, 'konforlu ve güvenli tatil'den memnun
11.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:55

HER şey dahil sisteminin kullanıldığı Türk turizmi, pandemi süreciyle birlikte yeni bir konsepte 'merhaba' dedi. Önceki dönemlerdeki personel sayısıyla kapılarını açan turistik tesisler, kapasitelerinin yüzde 60'ıyla hizmet vermeye başladı. Bu uygulamadan ise en çok yerli turist memnun kaldı.

Normalleşme sürecinde yerli müşteriyle birlikte kapılarını açan oteller, güvenli turizm sertifikası ile birlikte doluluk oranlarında kapasitesinin yüzde 60'ını kullanıyor. Bu uygulamaya en çok sevinenler ise daha önceki yıllarda her şey dahil sistemde yemek ve içecek sırasında beklemek zorunda kalan yerli tatilciler oldu. Her otelde şu anda neredeyse her tatilciye bir personel düşüyor.

'KALİTELİ VE GÜVENLİ TATİLİN EN DOĞRU ZAMANI'Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, tüm otelcilerin bu işi layığıyla yaptığını belirterek, "Güvenli turizm sertifikasyonu kriterlerini, zaten yüzde 70, yüzde 80 civarı uyguluyordu. Küçük dokunuşlarla bu sertifikasyonun içini doldurduk. Dolayısıyla şu anda aslında kaliteli ve güvenli tatilin en doğru zamanı. Personel sayımız aynı, kapasiteleri düşürdük. Neredeyse yüzde 60 kapasiteyle çalışacak her otel. Sosyal mesafeleri koruyabilmek amacıyla. Dolayısıyla şu anda tatile çıkmak güvenli ve sağlam tatil açısından en doğru zaman" dedi.'DAHA KONFORLU BİR TATİL'DoubleTree by Hilton Genel Müdürü Taner Önaldı, aldıkları tedbirler sayesinde önceki sezonlara göre daha konforlu bir tatil sunduklarını belirterek, "Özellikle açık büfe hizmetinin biraz daha değişmesi, misafirlerimizin büfedeki ürünlere kendilerinin değil de personelimiz sayesinde ulaşması sayesinde tatildeki konfor bir miktar daha arttı. Ayrıca temizlikle ilgili aldığımız tedbirler, bütün genel alanların temizlenme sıklığının artırılması. Odalarda ULV cihazlarıyla ve UV lambalarla yaptığımız hijyen ve temizlikler, güvenli bir turizm, güvenli bir tatil olanağı sağlıyor" diye konuştu.'2020 KONFORLU TATİLİN YILI'Akka Hotels Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman, bu yılı 'konforlu tatilin yılı' olarak ilan etmek istediklerini belirterek, "Çünkü bugüne kadar mevcut olan her şey dahil sisteminin gereği insanlar, her şeyin arkasında koşup yemek almak, içecek almak istiyorlardı. Bu sene gelinen noktada alınan önlemlerle misafirlerimize biz hizmet etmeye, ayaklarına gitmeye, onlar için koşuşturmaya gayret göstereceğiz. Bu, konforlu bir tatil olanağı sunacak misafirlerimize. Bence bugüne kadar yaşadıkları en iyi tatili bu yıl yaşayacaklar. Villa kiralamayı düşünen misafirlerimiz de 'İyi ki kiralamadık, daha fazla para ödemedik de buraya geldik' diyor" dedi.'OTELLER GÜVEN SAĞLIYOR'Eşi ve üç çocuğuyla tatile gelen Uğur Gürhan, "Pandemi sürecinde otel araştırması noktasında kararsızlık vardı. Gelmiş olduğumuz tesis hakkında araştırma yaptık ve bize güven sağladı. Daha otelin girişindeki hijyen çalışmaları bizi tatmin etti. Otelin tamamen kurallara uyduğunu görüyorsunuz ve güvende hissediyorsunuz. Şu andaki konfor beklentimizin çok çok üstünde" diye konuştu.'GEÇEN YIL VE BU YIL ARASINDA ÇOK FARK VAR'Ailesi ile birlikte tatile gelen Alperen Gürhan, "Geçen sene otellere gittiğimizdeki ilgi ile bu sene arasında çok fark var. Bu sene özellikle restoranlarda ilgi alaka çok iyi. Temizlik açısından geçen senelere göre çok fark var. Bunun dışında eğlence aktiviteleri yine temizlik açısından çok iyi" dedi.'VİLLA KONFORUNU OTELDE YAŞIYORUZ'Tatil için Kemer'e geldiğini belirten Demet Gürhan, "Pandemi döneminde ilk defa otele geliyorum. 3 çocuğum olduğu için temizliğine güvenmek istedim. Pandemi döneminde tabi değişmiş turizm. Bence böyle daha güzel olmuş. Servisler daha titiz, temizlik daha titiz. Az sayıda müşteri var. Villa kiralamak istedik önce, otellerin bakımının, temizliğinin daha iyi olduğunu duyunca oteli tercih ettik. Villa konforunu otelde yaşıyoruz" diye konuştu.Tatilci Şenol Şimşek, "Otel çalışanları sosyal mesafeye uyuyor. Tabii konaklayanlar da. Yemekler bir üst seviyede. Alakart sistemine geçilmiş. Her şey dahil terk edilmiş gibi. İçecek kalitesi olsun, havuzların temizliği, odaların temizliği gayet güzel her şey" dedi.'KORONA BİZİM GİBİ TATİLCİLERE YARADI'İstanbul'dan eşiyle birlikte tatile gelen Ülkü Karabıyık, "Bu otele ilk giren müşterilerdik. Hizmet çok güzel. Her tarafta dezenfektanlar var, maskeli çalışanlar var. Hiçbir yerde sıra beklemiyoruz. Korona bir anlamda bize yaradı" diye konuştu.

Eşi Ferhat Karabıyık ise "İlk başta tedirgin olduk, çok kalabalık olur mu, herkes iç içe olur mu diye düşündük. Herkes düzen içerisinde, sıkışıklık yok, kalabalık yok. Zaten müşteri de az. Otelde tüm kurallara uymuşlar. Kimse ile yakın temasımız da yok" dedi.


Kaynak: DHA

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