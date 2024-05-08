Denizli'de kaybolan Polonyalı turist aranıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde kaybolan Polonyalı turist, jandarma komandolar ve Pamukkale güvenlik görevlileri tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti gezisi için bir kafileyle Denizli'ye gelen tur rehberi, tur sona erdiğinde kafilede yer alan 75 yaşındaki Polonyalı bir kadın turistin eksik olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Pamukkale ören yerinde görevli güvenlik görevlileri tarafından yaşlı turistin bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği de destek verdi.

Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale ören yerinde şuana kadar devam eden çalışmalarda, Polonyalı kadına ait bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Yaşlı turistin yolunu kaybedince, kafileden farklı bir yöne gitmiş olabileceği ifade edildi. - DENİZLİ