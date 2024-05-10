İzmir Valisi: Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir'in turizm kabuğunu kıracak

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in sahip olduğu turizm potansiyeline rağmen kabuğunu kıramadığını, Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin bu kabuğun kırılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Turizm profesyonellerinin katılımıyla 16-21 Ekim'de İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Skal Uluslararası Dünya Kongresi'nin tanıtım toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, bu kongreyi İzmir'e kazandıran ekibe teşekkür ederek kongrenin İzmir'e büyük katkı sunacağını söyledi.

Elban, İzmir'in turizm potansiyelini anlatmaya gerek olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak biz şehir olarak turizmde bir noktaya gelip, o noktada bekliyoruz. Bizimle turizme başlamış ya da bizden sonra başlamış birçok şehir bizden daha fazla yol almış ama maalesef biz bu geldiğimiz istasyonda beklemeye devam ediyoruz, kabuğumuzu bir türlü kıramadık. Ancak şimdi bununla ilgili şehrimizde turizmle ilgili ciddi bir sıçrama yapmayla ilgili belli şartlar var. Bir kere şehrin bütün bileşenleri bu konuda hemfikir ve tüm sektöre de destek verme konusunda niyetini, fikrini ve tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu önemli bir durum, tespit. İkincisi de son günlerin güncel tabiriyle ben bu kongreyi play-off maçına benzetiyorum. Eğer biz bu play-off'ta kazanırsak, başarı sağlarsak üst lige çıkacağız."

İzmir'in turizm potansiyelinin yüzde 30 artması halinde kentin bir üst lige çıkacağını kaydeden Elban, "Dolayısıyla nasıl 2 hafta önce Göztepe'mizin çıkması konusunda hepimiz şehir olarak el birliği, yürek birliği yaptıysak ekim ayındaki kongrede de aynı şekilde o final maçında el birliği, gönül birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da düzenlenecek kongrenin İzmir için öneminin farkında olduklarını söyledi. İzmir'in hak ettiği yerde olmasını istediklerini kaydeden Tugay, kentin tarım ve ticaretin yanında turizm konusunda da sıçrama yaşaması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise uluslararası kongrelerin sektör temsilcilerini buluşturan katma değeri yüksek organizasyonlar olduğunu belirterek, "Uluslararası bir turizm organizasyonunun dünya kongresini kentimizde düzenlemek büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Kongre kapsamında kentimize gelecek ziyaretçileri İzmir'den çok güzel anılarla ve memnun ayrılmasının hepimizin çok önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Törene İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Fahrettin Kerem Çevik, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Güner Güney ve turizm temsilcileri katıldı.