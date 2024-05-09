Üsküp'te ITEC 24 Kongresi Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi (ITEC 24) düzenleniyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesince, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle İBU'nun kampüsünde düzenlenen kongrenin açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden ve ülkedeki Türk kurum ile kuruluşlardan temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, kurumun çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdiği konuşmasında, TİKA'nın 150'yi aşkın ülkede faaliyet gösterdiğini anımsatarak "Kuzey Makedonya'da 2005 yılında kurduğumuz Üsküp Program Koordinasyon Ofisimiz aracılığıyla kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz. Projelerimizi yürütürken dil, din, ırk ayrımı yapmadan insan odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz." dedi.

Kuzey Makedonya'da yaptıkları tarihi yapıların restorasyonları hakkında da bilgi veren Bayrak, kongrenin bu coğrafyanın kültürel zenginliklerini tanıtması konusunda farkındalık yaratacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Orhan Kurtoğlu da bu tür faaliyetlerin öğrenci ve akademisyenlerin gelişimine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Genel toplantıların arkasından artık iki farklı ülkedeki araştırmacılarımızın ortak çalışmalarla hem Türk eğitimine hem Türk bilim hayatına hem de dünya bilim tarihine önemli katkılar vermesinin zamanı geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Ev sahibi konumundaki İBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da Kuzey Makedonya'nın turizm açısından yükselişte olan ülkeler arasında olduğuna işaret ederek, turizm, ekonomi ve kültür arasındaki ilişkinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Bu tür kongrelerin üniversitelerinin tanıtımı için fırsat sunduğunu belirten Sunar, "Verimli bir kongre diliyorum. Bu organizasyonda işbirliği yaptığımız tüm kurumlara ve bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da kongrenin bilim dünyasından birçok katılımın yanı sıra kültürler arası etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

Kongrenin çevrim içi ve yüz yüze oturumlar şeklinde yürütüleceğini aktaran Yıldız, "Kongreye 23 farklı ülkeden 290 bilim insanı iştirak etmiş ve bu bilim insanları 182 bildiri ile kongreye destek vermişlerdir." şeklinde konuştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da son zamanlarda dünyanın çeşitli bölgelerinde hatırı sayılır bir kitlenin özellikle kültür mirası turizmine yöneldiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin turizm alanında yarışıp katma değerler üretmeye, ekonomilerini güçlendirmeye çalışırken geçmişine sahip çıkarak geleceğini kazanma modeli olarak kültür mirası meselesinin üzerine biraz daha fazla eğilmelerinin her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kongre yarın sona erecek.???????