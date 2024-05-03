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Corendon'un ilk Brüksel uçuşuna görkemli karşılama

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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Brüksel'den havayoluyla ilk kez gelen 189 yolcu su takıyla karşılandı. Corendon Airlines, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Corendon'un ilk Brüksel uçuşuna görkemli karşılama

189 yolcu karanfillerle karşılandı

ANTALYA - Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na Brüksel'den havayoluyla ilk kez gelen 189 yolcu su takıyla karşılandı.

Corendon Airlines, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Boeing 737-800 tipi uçak ve XC7655 sefer sayılı uçuş ile gelen 189 yolcu için görkemli karşılama töreni düzenlendi. Karşılama töreni saat 16.00'da geleneksel havacılık seremonisi olan 'su takı' töreniyle başladı. Törende uçaklardan inen tüm yolcular ile pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

7 Ülke, 17 destinasyon

Sezon boyunca Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan 7 ülke ve 17 farklı destinasyona karşılıklı uçuş gerçekleştirilecek. Corendon, 26 Ekim'e kadar sürecek sezon boyunca Brüksel, Amsterdam, Eindhoven, Düsseldorf, Köln, Kopenhag ve Tehran'a sezon boyunca bin 278 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

"İlçemizde ağırlamaktan gururluyuz"

Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Orhan Altun Gazipaşa- Alanya Havalimanının, Mersin'den Antalya Havalimanı'na kadar kapsayan bölgedeki misafirler için avantaj olduğunu belirterek, "Bölgedeki otellerin rezervasyonlarını da göz önünde bulundurarak bu sezon yolcu sayımızın daha da artacağını ön görüyoruz. Hem Gazipaşa hem de Alanya için güzel adımlar turizmde güzel adımlar atılıyor. Bugün Brüksel'den ve sonrasında dünyanın dört bir yerinden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gazipaşa Brüksel Belçika Alanya Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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