Alanya'da tur teknesi yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan tur teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli tur teknesinin bar ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, önce tekne çalışanları müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ile itfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.