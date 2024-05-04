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Venedik'te giriş ücreti uygulaması turistlere büyük gelir sağladı

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İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik başlatılan giriş ücreti uygulamasının ilk 8 gününde 700 bin avrodan fazla gelir sağlandığı bildirildi.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan'da başlatılan "giriş ücreti" uygulamasının ilk 8 gününde 700 bin avrodan fazla gelir sağlandığı bildirildi.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, kente gelen 144 bin 645 günübirlik ziyaretçi, 5 avroluk giriş ücretini ödedi. Böylece, Venedik kenti 723 bin 225 avroluk kazanç elde etti.

Haberde, giriş ücretinin alındığı ilk 8 gün boyunca elde edilen söz konusu gelirin, 7 ayda beklenen kazanç seviyesine denk olduğu ifade edilirken, bu durumun belediye yönetiminin beklentilerinin de üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca gazetenin haberinde, giriş ücreti uygulamasının kente olan turist akınını durdurmadığı yorumu da yapıldı.

Venedik'e giriş ücreti uygulaması

Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Venedik turist İtalya Turizm Güncel Haberler

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