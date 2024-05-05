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Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Uygulaması Başladı

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde hayata geçirilen 'gece müzeciliği' uygulamasına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı. Efes Antik Kenti'ndeki büyük tiyatroda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, 'gece müzeciliği'nin kentte bu yıl ilk kez uygulandığını ve uygulamaya Efes Müzesi ile başlandığını söyledi.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde hayata geçirilen "gece müzeciliği" uygulamasına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı.

Efes Antik Kenti'ndeki büyük tiyatroda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, "gece müzeciliği"nin kentte bu yıl ilk kez uygulandığını ve uygulamaya Efes Müzesi ile başlandığını söyledi.

Elban, Efes Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi çeken merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Efes gibi bazı tarihi alanlarımıza çok fazla talep var. Hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok insan bu alanları görmek istiyor ama bu alanların da maalesef kapasitesi sınırlı. Dolayısıyla buradaki ziyaret saatlerini daha da ileri saatlere almak gerekiyor ancak gün ışığı yetersizdi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Efes Antik Kenti'nde aydınlatma projesini hazırlayarak uygulamaya koyduğunu ve artık saat 24.00'e kadar da ziyaretçilere açık olacağını belirten Elban, şunları söyledi:

"Efes'imizde gece müzeciliği ile ziyaret saatlerini uzatmış olduk. Bu ziyaret saatlerinin uzamış olması aynı zamanda özellikle tarihi kentlerimizin bulunduğu alanlar Ege ve Akdeniz'de özellikle yılın 6 ayında çok sıcak dönemlere denk geliyor. Dolayısıyla bu sıcak dönemlerde insanlar gündüz bu alanları gezmekte ciddi manada zorlanıyor. Bu zorluğu yaşamasınlar, bu alanları daha kolay gezsinler diye gece serin saatlerde bu ziyarete açılması, ziyaretçiler için bir kolaylık ve konfor sağlamış oluyor. Ayrıca bir diğer faydası da gece deneyimini de yaşamanın farklı bir duygu oluşturacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla inşallah bu gece deneyimi de tarihi alanlarda insanlara ayrı bir haz, ayrı bir keyif verir diye düşünüyorum."

Elban, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Proje yürütücüsü SICPA Türkiye CEO'su Sami Çebi de, Türkiye'de 8 ayrı lokasyonda gece müzeciliği uygulamasının hayata geçirildiğini ve ilk çalışmanın Efes Antik Kenti'nde yapıldığını söyledi.

Projenin turizme katkı sağlayacağını anlatan Çebi, "Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen ülke oluncaya kadar devam edecek. SICPA Türkiye olarak bunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Programa Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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