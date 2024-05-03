Alanya'da Finlandiyalı turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Finlandiyalı turist Aino Marja Kallio, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Otel personeli, Kallio'nun uzun süre odasından çıkmaması üzerine kapıyı açtığında hareketsiz halde olduğunu fark etti. Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Finlandiyalı turist, kaldığı otelde ölü bulundu.
Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Aino Marja Kallio'nun (84) uzun süre odasından çıkmaması üzerine, otel personelince odasının kapısı açıldı.
Kallio'nun hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Otele, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fin turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kallio'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.