Üye Girişi
Haberler

Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ'da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

Uludağ'da Mayıs ayında kar sürprizi

BURSA - Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ'da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ'da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "Mayıs ayında ciddi bir şekilde Uludağ'ı kış turizmiyle karıyla biliriz. Ancak mayıs alında ciddi yağan kar yağışıyla beyaza büründü. Son 4 yıldır ciddi bir kar yağışı yoktu. Şubat ayında güzel bir kar yağışı olmuştu. Bizim temennimiz önümüzdeki yıllarda 1980'li yıllarına dönmesidir. Bol kar ve tatilcileriyle sezonlar geçirmek istiyoruz. Bu yağışlar, önümüzdeki sezonlar için güzel haberdir. Kayak yapılmasa da insanlar bu kar yağışıyla Uludağ'a geldi" dedi.

(PTÖ-AÇ-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uludağ Bursa kar Hava Durumu Turizm Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur? Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title