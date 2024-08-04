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Yüzlerce Şırnaklı İsmail Heniyye'nin vasiyeti için yürüyüş düzenledi

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Şırnak Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto etmek için basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi.

Yüzlerce Şırnaklı İsmail Heniyye'nin vasiyeti için yürüyüş düzenledi

ŞIRNAK - Şırnak Şehri Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı tel'in etmek için basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi.

Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Şırnak'tan Hamas'a direnişe selam" sloganları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası Şehri Nuh Platformu adına basın açıklamasını okuyan Abdullah Çatı, "Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. İsrail, bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı, gasp çetesidir. İsrail, yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir. Bunlar Firavun'un zalimliği, Nemrud'un kibri, Haman'ın azgınlığını miras alanlardır. Bunlar İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ilahına savaş açanlardır. Onlar sanıyor ki akıttıkları kan yanlarına kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm devranı böyle sürüp gidecek. And olsun yanılıyorlar. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki zulm ile abad olanın ahiri berbad olur. Akıbetleri diğer tüm zalimler gibi olacak. And olsun biz bu hesabı kapatmayacağız. Bebek katili vahşiler, soykırımcı siyonistler, işbirlikçi emperyalistler döktükleri kanda boğulmadıkça durmayacağız. ABD ve siyonist işgal çetesi Filistin'den defolmadıkça susmayacağız. Filistin toprakları Filistin halkınındır. Bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı olmayan, Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, 139 ülkenin tanıdığı, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nden defolup gitmelidir. Bizler bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz: Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor? Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırıma silah desteği durdurulmalıdır. ve buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz: Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı, meydanlar, sokaklar, caddeler 'Özgür Filistin' sloganlarıyla inletilmeli, liderlere baskı yapılmalıdır. ve yine buradan İslam ülkelerine sesleniyoruz: Gün zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara masumlara sahip çıkma günüdür" dedi.

Program Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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